Фура насмерть сбила велосипедиста в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-25T11:33:32+03:00

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Рано утром в четверг, 24 октября, фура сбила ехавшего в попутном направлении велосипедиста. Фатальное ДТП произошло на выезде из Южноуральска в сторону Магнитогорска. От полученных травм велосипедист умер в больнице.

Причиной трагедии стала банальная экономия на светоотражающих элементах. Их не было на одежде погибшего человека, их не было на самом велосипеде. Водитель грузовика не заметил попутчика на дороге.

Погибшему было 58 лет, он житель Южноуральска. За рулем Hyundai сидел 41-летний житель Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU