2019-10-25T11:34:00+03:00
Общество

В Челябинске трамваи включили в программу «Умный регион»

Новая программа сократит время ожидания транспорта и срок ликвидации коммунальных ЧП
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Благодаря "Умному региону" сократится время ожидания общественного транспорта.Благодаря "Умному региону" сократится время ожидания общественного транспорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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— Внедрение интеллектуальных систем управления регионом и городским хозяйством — одна из важнейших задач. Такие технологии позволили бы заметно повысить качество и доступность социальной инфраструктуры для граждан, оптимизировать работу ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, ряда региональных и муниципальных структур и служб. Проект «Эффективный регион» предназначен и для того, чтобы в актуальном режиме выявлять и решать проблемы, влияющие на эффективность государственных услуг для населения, — подчеркнул Алексей Текслер.

Масштабный проект «Эффективный регион» реализуется в два этапа. В первую волну попали аппарат губернатора и правительства области, министерства имущества, здравоохранения, экологии, социальных отношений, информационных технологий и связи, ООО «ЧелябГЭТ».

Первые результаты есть: время ожидания приема граждан в МФЦ уменьшилось в 3,3 раза; сроки прохождения диспансеризации в ОКБ №2 сократились в 2,8 раза.

Во втором этапе участвуют министерства дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства, финансов, Кыштым, Магнитогорск, Озерск, Южноуральск, Еткульский район. Планируется сократить ожидание транспорта пассажирами на ключевых маршрутах с 20 до 10 минут, уровень потерь по водоснабжению — с 19% до 15%; время устранения дефектов дорожного покрытия — с 10 до 5 дней.

Работы по первому этапу планируется завершить уже к концу ноября 2019 г, по второму этапу — к февралю 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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