Вандалы украли у сталеваров из Магнитогорска чугунные очки
На днях комендант МГТУ заметила, что вандалы украли очки с чугунной скульптуры начальника прокатного сектора ММК Михаила Бояршинова. Памятник «Броневому бюро» установили неподалеку от вуза летом 2017-го года.
Очки были изготовлены из чугуна и держались при помощи точечной сварки. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.
— Этот памятник очень популярен в городе. Он находится в одном из любимых мест отдыха горожан — в сквере «Университетский». У «Броневого бюро» всегда встречались выпускники технического университета, а на чертежном листе Бояршинова всегда лежали свежие цветы, — говорят в прокуратуре Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело, вандалов ищут.
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ИСТОЧНИК KP.RU