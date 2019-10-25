Вандалы украли у сталеваров из Магнитогорска чугунные очки

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-25T13:14:17+03:00

Здесь чугунный Бояршинов еще в очках. Фото: пресс-служба МГТУ им. Г.И. Носова.

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На днях комендант МГТУ заметила, что вандалы украли очки с чугунной скульптуры начальника прокатного сектора ММК Михаила Бояршинова. Памятник «Броневому бюро» установили неподалеку от вуза летом 2017-го года.

Очки были изготовлены из чугуна и держались при помощи точечной сварки. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

— Этот памятник очень популярен в городе. Он находится в одном из любимых мест отдыха горожан — в сквере «Университетский». У «Броневого бюро» всегда встречались выпускники технического университета, а на чертежном листе Бояршинова всегда лежали свежие цветы, — говорят в прокуратуре Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело, вандалов ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU