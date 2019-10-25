2019-10-25T13:59:13+03:00
Общество

Я тоже переезжаю в Парковый!

Не упустите квартиры по выгодным ценам до 19 ноября – забронировать на сайте парки174.рф
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Фото: парки174.рфФото: парки174.рф
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Парковый - это дружный и зеленый микрорайон, а один из самых близких к лесному массиву – это 50 микрорайон Паркового. Жители дружат семьями, знают друг друга по имени, вместе с застройщиком ЮУ КЖСИ организовывают праздники – День Победы, Масленица, Новый год. Не упустите квартиры по выгодным ценам до 19 ноября – забронировать на сайте парки174.рф.

Мечтаете о «студии +спальня»? В основу планировок квартир Студия+КЖСИ заложен европейский принцип обустройства жилья, когда кухонная зона вынесена в гостиную комнату. Планировочное решение Серии 97 – проверенный временем вариант, когда кухня и все комнаты располагаются по отдельности. До 19 ноября квартиру площадью 40 м2 можно приобрести за 1590 000 рублей.

Новые квартиры в домах «Серия 97 | Студия+КЖСИ» сдаются с чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи». В нее входят: обои, напольные покрытия и кафельная плитка, сантехника, радиаторы отопления, пластиковые окна с двойным стеклопакетом и детским замком безопасности, входные и межкомнатные двери, приборы учета и домофон. Остекление балконов выполняется по типу купе.

Дома «Серия 97 | Студия+КЖСИ» в 50 микрорайоне Паркового в Челябинске строятся из современных железобетонных панелей высокой заводской готовности. Это исключает зазоры в швах и холодные углы на внешних стенах. Плоскости внутренних перегородок получаются идеально ровными, что исключает дополнительные затраты новоселов на внутреннюю отделку. Новые дома в Парковом от ЮУ КЖСИ адаптированы для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей - лифты поднимаются с нулевого до 10 этажа. В зависимости от секции на этажной площадке располагается от 3 до 5 квартир.

Проектная декларация на сайте парки174.рф и на сайте дом.рф. Срок сдачи в эксплуатацию дома № 15 – 4 кв. 2019 года

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