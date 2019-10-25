Управление ветеринарии областного Минсельхоза берет на контроль приюты для животных

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-25T15:28:21+03:00

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Министерство сельского хозяйства Челябинской области будет осуществлять государственный ветеринарный надзор за работой приютов для животных, организаций по отлову и содержанию животных на территории региона. Постановление о наделении ведомства соответствующими полномочиями принято на заседании Правительства Челябинской области 24 октября.

Заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский:

— Чтобы обеспечить выполнение требований федерального закона № 498-ФЗпо обращению с безнадзорными животными, в регионе за три года планируется построить 4 межмуниципальных приюта на 200 животных каждый, а также три приюта на базе государственных ветеринарных станций Аргаяшского, Варненского районов и г. Златоуста. На эти цели из областного бюджета планируется выделить с 2020 до 2022 года 292 млн рублей, из них в 2020 году — 60,9 млн рублей.

В настоящее время на территории Челябинской области работают только частные приюты — их 20. В 2020 году на содержание в приюте животных из областного бюджета будет выделено 9 млн рублей в виде субвенций муниципалитетам.

По информации муниципальных образований, в целом по региону необходимо отлавливать около 15 тысяч безнадзорных собак и кошек в год. В 2019 году на эти цели из областного бюджета выделены субвенции местным бюджетам в сумме 10,8 млн рублей.

СПРАВКА

1 января 2020 года вступают в силу статьи закона, согласно которым владельцы приютов приравниваются в обязанностях к владельцам животных, они должны будут обеспечить десятидневный карантин отловленных животных, их вакцинацию, стерилизацию и идентификацию. Затем животное либо передается новому владельцу (сведения о поступившем в приют животном в течение 3 дней размещаются в сети «Интернет»), либо помещается в прежнюю среду обитания. Агрессивные особи будут жить в приютах до наступления естественной смерти.