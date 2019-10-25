Бизнесмен пожаловался на распродажу в ювелирном салоне Челябинска
В ювелирных салонах Sunlight звучит реклама про огромные скидки в связи с ликвидацией магазина. Один из предпринимателей Челябинска усомнился в правдивости этих слов и попросил челябинских антимонопольщиков проверить компанию.
— Как указано в заявлении, анализ стоимости товара показал, что по факту снижения его стоимости не произошло. Кроме того, на сайте налог.ру отсутствует информация о ликвидации ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight), — комментируют в региональном УФАС.
Заявитель считает, что это всего-лишь маркетинговый ход, причем нечестный. По Закону не допускается вводить потребителя в заблуждение в отношении условий продажи товара, в частности его цены.
Челябинское УФАС России пообещало изучить действия Sunlight и принять решение в течение месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU