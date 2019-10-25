Челябинские полицейские торжественно пересели на 149 новых автомобилей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-25T16:07:19+03:00

Они сразу же отправились в рейд

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25 октября на площади Революции Челябинска прошла торжественная передача служебных автомобилей подразделениям органов внутренних дел Челябинской области. Всего 149 новеньких машин. Из них 17 автозаков поступили в конвойную службу, а 132 ŠKODA OCTAVIA — в Госавтоинспекцию. Уже на новых авто полицейские отправились на операцию «Ночь».

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Служебные автомобили поступили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU