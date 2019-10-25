Челябинские полицейские торжественно пересели на 149 новых автомобилей
25 октября на площади Революции Челябинска прошла торжественная передача служебных автомобилей подразделениям органов внутренних дел Челябинской области. Всего 149 новеньких машин. Из них 17 автозаков поступили в конвойную службу, а 132 ŠKODA OCTAVIA — в Госавтоинспекцию. Уже на новых авто полицейские отправились на операцию «Ночь».
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Служебные автомобили поступили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU