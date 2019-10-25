Когда «Трактор» будет побеждать

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-25T16:34:24+03:00

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25 октября журналисты задали Борису Видгофу вопросы о ХК «Трактор», которые волнуют всех болельщиков. Один из них: когда наши хоккеисты будут побеждать?

— Мы набирали команду с нуля. Было понятно, что не все смогут соответствовать поставленным требованиям. Сейчас состав почти на 85 процентов новый. Команда очень молодая, поэтому ошибки допустимы. В сентябре ребята играли практически через день и устали. Вот смотрите: у нас есть дети, которые иногда болеют, иногда шалят. Но мы же не отказываемся от них. Так же и с хоккеистами. Мы любим свою команду, — рассказал Борис Видгоф на встрече с журналистами «Гранады Пресс».

Практически тот же ответ был и на вопрос, почему после ряда неудачных игр не уходит в отставку Петерис Скудра. Мол, а что может тренер, если нет основного состава? Много игроков травмированы — играем без них, как можем.

— У нас хорошая команда, но есть объективные трудности. Думаю, время нашей игры будет после евротура. Все выходят с больничного. Надеюсь, будет полный состав. Задача — побеждать в каждом матче и выиграть Кубок Гагарина, — подытожил Борис Видгоф.

Команду хотят усилить при помощи форварда Виталия Кравцова. Сейчас с ним ведутся переговоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU