ФСБ задержала главу Нагайбакского района Челябинской области и его зама
Нагайбакский район обсуждает арест чиновников. Сегодня, 25 октября, в администрацию Нагайбакского района наведались представители силовых структур. Они вошли в кабинеты главы Виталия Гайсина и первого заместителя по производству Ивана Фархутдинова без предупреждения. Как сообщает местное издание «Всходы», чиновников вызвали на дознания в Магнитогорск.
Это предварительный опрос. Пока не известно, будет ли возбуждено уголовное дело. Однако, в СМИ уже стала расползаться информация о подозрении на крупное мошенничество. А именно незаконном начислении себе более 1 млн руб. Источник информации не называется.
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ИСТОЧНИК KP.RU