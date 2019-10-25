Помощь посредника при решении сложных семейных конфликтов обсудили на конференции в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-25T16:54:39+03:00

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Медиатор — это посредник в различных спорах. Термин «медиация» пришел из международного права, и сейчас активно используется в бизнесе и психологии. В самых сложных случаях, при разрешении семейных конфликтов, разделе ребенка может помочь только медиация. Об этом говорили на V Международной бизнес-конференции «Переговоры и медиация» в Челябинске, сообщает сайт «Медиазавод».

Медиатор Елена Морозова из солнечного Краснодара помогает разойтись бывшим родителям мирно и предлагает нестандартные способы. Достаточно напомнить спорящим супругам, сколько обходится содержание ребенка:

— Мы договорились, что сына будет полностью содержать папа. Прописали все детали: от оплаты обучения до покупки жилья к совершеннолетию. Девочка же осталась на иждивении мамы. С общением детей и родителей вопросов не было. Однако папа посчитал, что сын обходится ему в 5 раз дороже, чем он сам, — рассказала Елена Морозова.

Также активно медиация помогает при разрешении школьных конфликтов.

— Одна девочка в школе била и унижала мальчика. Мальчику с детства говорили, что девочек обижать никогда нельзя, а девочку учили родители добиваться всего самой. Такие разные две системы воспитания. Однажды мальчик ушел от удара, девочка упала и сломала руку. Мы предложили родителям встретиться для обсуждения ситуации. Оказалось — первое чувство. Теперь семьи дружат, — поделился на конференции случаем медиатор и бизнес-тренер Сергей Щеголев.

Добавим, что медиаторы готовы помогать и рассматривать любые случаи семейных споров.

ИСТОЧНИК KP.RU