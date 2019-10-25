2019-10-25T17:47:16+03:00
Общество

«Ради пары парковочных мест?»: в Челябинске ночью спилили здоровые деревья

После возмущения местных жителей дело направили в прокуратуру
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Деревья спилили ночью. Фото: Николай АбрамовДеревья спилили ночью. Фото: Николай Абрамов
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На улице Красного Урала у магазина «Магнолия» исчезли два больших дерева. Вот только вечером были, а утром — пеньки.

— Ночью спилили красивые деревья, которые радовали глаз. Выиграли пару мест для парковки? — написал Николай Абрамов в группе «ВКонтакте».

Местные жители неприятно удивлены. Деревья были крепкие и здоровые, опасности не представляли.

— Учреждение по охране зеленых насаждений МКУ «АТИ» провело обследование территории у магазина «Магнолия» по ул. Красного Урала. В результате обследования выявлен факт незаконного сноса зеленых насаждений. Составлен акт нарушения Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске. Сделан расчет нанесенного ущерба. По факту повреждения зеленых насаждений Управлением экологии направлены документы в прокуратуру Курчатовского района города Челябинска, — сообщили в Администрации Челябинска.

Вот такие были деревья. Фото: Николай Абрамов

Вот такие были деревья. Фото: Николай Абрамов

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Охраной зеленых насаждений в Челябинске занимается МКУ «АТИ». Если вам станут известны факты незаконного сноса деревьев, незамедлительно обращайтесь с заявлением в отдел полиции или в МКУ «АТИ»: ул. Энтузиастов, 26Б, тел.: 220-22-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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