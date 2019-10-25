МЧС предупреждает жителей Челябинской области о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-25T18:38:53+03:00

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ГУ МЧС России по Челябинской области предостерегает южноуральцев: возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в субботу, 26 октября. Причина — штормовой ветер. По данным Челябинского Гидрометцентра, в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Как защититься от сильного ветра

* При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий.

* Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра

* Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий.

* Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

* Заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.

* Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

* Быть особенно осторожными с огнем.

* При перепадах напряжения в электрической сети немедленно обесточьте все электробытовые приборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU