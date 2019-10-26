В Челябинской области поймали вырубщиков леса

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-26T14:44:51+03:00

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Сотрудники полиции Златоуста и Уйского района задержали граждан, незаконно заготавливающих древесину, сообщает пресс-служба полиции Златоуста.

В лесу жители сел Замотохино и Кочнево близ села Верхнеусцелемово Уйского района вырубили 15 осин и 11 берез. Нарушители принесли ущерб лесному массиву на сумму 160 тыс. рублей. А в Златоусте 42-летний горожанин вырубил четыре березы на сумму около 35 тыс. рублей.

По статье о незаконной рубке лесных насаждений гражданам грозит лишение свободы на срок до двух и до семи лет.

В отношении подозреваемых Уйского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, к златоустовцу избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Добавим, что преступления были выявлены в ходе операции «Лес». Цель профилактической работы — предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки, реализации древесины.

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ИСТОЧНИК KP.RU