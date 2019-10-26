2019-10-26T06:04:48+03:00
Общество

Где в выходные в Челябинске могут быть пробки

Выбирайте маршрут: мэрия предупредила автомобилистов о дорожных работах
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Юлия Пыхалова.Фото: Юлия Пыхалова.
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В Челябинске дорожники продолжат ремонт на семи улицах. Мэрия мегаполиса просит автолюбителей выбирать маршрут заранее, чтобы не попасть в заторы на дорогах.

На улицах Сони Кривой будут наносить разметку, на Труда — обустраивать парковочные карманы, на Чайковского и Троицком тракте - обновлять покрытие. Укладывать асфальт продолжат в Тракторозаводском районе на улице Горького, а также в Ленинском — на улице Новороссийской и Дзержинского.

Кроме того, на автодороге «Северный Луч» продолжат устанавливать барьерные ограждения на разделительной полосе.

Напомним, из-за ремонта во второй декаде октября Челябинск встал в 9-ти балльных пробках. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» работы должны были завершиться в середине октября. Сроки перенесены до конца месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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