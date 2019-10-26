Полицейские собрали на улицах Челябинска 140 бомжей
В отделы полиции Управления МВД России по городу Челябинску доставлено около 140 лиц без определенного места жительства. Только 14 из них согласились отправиться с улицы в городской центр для проживания. Остальные, скорее всего, вернутся к прежнему образу жизни.
В Челябинске организованы мероприятия для предупреждения фактов бродяжничества, раскрытия ранее совершенных преступлений и социальной помощи лицам без определенного места жительства. Акция называется «БОМЖ», сообщает пресс-служба ведомства.
В райотделах всех граждан дактилоскопируют и осматривают сотрудники медучреждений. Если человек добровольно согласился, то его размещают в центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.
Сотрудники отдела по вопросам миграции помогают оформить документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации тем, кто утерял или оказался в трудной жизненной ситуации. Только за первый день акции выдано 4 паспорта. Затем граждан трудоустраивают и помогают социально адаптироваться в обществе.
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ИСТОЧНИК KP.RU