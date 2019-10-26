2019-10-26T07:04:21+03:00
Общество

Полицейские собрали на улицах Челябинска 140 бомжей

На территории Челябинска и области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ»
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Сотрудники полиции провели рейд "БОМЖ". Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиСотрудники полиции провели рейд "БОМЖ". Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Изменить размер текста:

В отделы полиции Управления МВД России по городу Челябинску доставлено около 140 лиц без определенного места жительства. Только 14 из них согласились отправиться с улицы в городской центр для проживания. Остальные, скорее всего, вернутся к прежнему образу жизни.

В Челябинске организованы мероприятия для предупреждения фактов бродяжничества, раскрытия ранее совершенных преступлений и социальной помощи лицам без определенного места жительства. Акция называется «БОМЖ», сообщает пресс-служба ведомства.

В райотделах всех граждан дактилоскопируют и осматривают сотрудники медучреждений. Если человек добровольно согласился, то его размещают в центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

Сотрудники отдела по вопросам миграции помогают оформить документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации тем, кто утерял или оказался в трудной жизненной ситуации. Только за первый день акции выдано 4 паспорта. Затем граждан трудоустраивают и помогают социально адаптироваться в обществе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы осудили авто с казахстанскими номерами, которое встало на газон
Челябинцы призывают сделать троллейбусы с самообслуживанием вместо кондуктора
Ветер может снести крышу: синоптики предупреждают о непогоде
Где в выходные в Челябинске могут быть пробки
В Челябинской области поймали вырубщиков леса
МЧС предупреждает жителей Челябинской области о штормовом ветре
«Ради пары парковочных мест?»: в Челябинске ночью спилили здоровые деревья
Помощь посредника при решении сложных семейных конфликтов обсудили на конференции в Челябинске
ФСБ задержала главу Нагайбакского района Челябинской области и его зама
Когда «Трактор» будет побеждать
Челябинские полицейские торжественно пересели на 149 новых автомобилей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
Бизнесмен пожаловался на распродажу в ювелирном салоне Челябинска
Управление ветеринарии областного Минсельхоза берет на контроль приюты для животных
Я тоже переезжаю в Парковый!
В Челябинске дадут квартиру учительнице, живущей в школе
Вандалы украли у сталеваров из Магнитогорска чугунные очки
В Челябинске прогнозируют среднюю зарплату в 50 тысяч рублей
В Челябинске в рабочем районе появился Космопарк и пешеходный фонтан
В Челябинске трамваи включили в программу «Умный регион»
Фура насмерть сбила велосипедиста в Челябинской области
В Магнитогорске эксгибиционист попал в колонию из-за справки от венеролога