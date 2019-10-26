2019-10-26T07:28:54+03:00
Общество

Ветер может снести крышу: синоптики предупреждают о непогоде

В Челябинской области ожидается штормовой ветер
Поделиться:
Фото: 74.mchs.gov.ruФото: 74.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В субботу, 26 октября, в Челябинской области ожидается опасное усиление ветра. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Нестабильная погода продержится несколько дней. Так, 27 и 28 октября ветер усилится до 22 метров в секунду. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха на выходных +8…+14 градусов. Заморозки не прогнозируются.

МЧС предупреждает: в непогоду не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости.

— При сильном ветре повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, — напоминает ведомство.

Телефоны экстренных служб: 112, 101 и 01.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы осудили авто с казахстанскими номерами, которое встало на газон
Челябинцы призывают сделать троллейбусы с самообслуживанием вместо кондуктора
Полицейские собрали на улицах Челябинска 140 бомжей
Где в выходные в Челябинске могут быть пробки
В Челябинской области поймали вырубщиков леса
МЧС предупреждает жителей Челябинской области о штормовом ветре
«Ради пары парковочных мест?»: в Челябинске ночью спилили здоровые деревья
Помощь посредника при решении сложных семейных конфликтов обсудили на конференции в Челябинске
ФСБ задержала главу Нагайбакского района Челябинской области и его зама
Когда «Трактор» будет побеждать
Челябинские полицейские торжественно пересели на 149 новых автомобилей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
Бизнесмен пожаловался на распродажу в ювелирном салоне Челябинска
Управление ветеринарии областного Минсельхоза берет на контроль приюты для животных
Я тоже переезжаю в Парковый!
В Челябинске дадут квартиру учительнице, живущей в школе
Вандалы украли у сталеваров из Магнитогорска чугунные очки
В Челябинске прогнозируют среднюю зарплату в 50 тысяч рублей
В Челябинске в рабочем районе появился Космопарк и пешеходный фонтан
В Челябинске трамваи включили в программу «Умный регион»
Фура насмерть сбила велосипедиста в Челябинской области
В Магнитогорске эксгибиционист попал в колонию из-за справки от венеролога