Ветер может снести крышу: синоптики предупреждают о непогоде

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-26T07:28:54+03:00

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В субботу, 26 октября, в Челябинской области ожидается опасное усиление ветра. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Нестабильная погода продержится несколько дней. Так, 27 и 28 октября ветер усилится до 22 метров в секунду. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха на выходных +8…+14 градусов. Заморозки не прогнозируются.

МЧС предупреждает: в непогоду не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости.

— При сильном ветре повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, — напоминает ведомство.

Телефоны экстренных служб: 112, 101 и 01.

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ИСТОЧНИК KP.RU