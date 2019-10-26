Челябинцы осудили авто с казахстанскими номерами, которое встало на газон

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-26T09:15:34+03:00

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Челябинцы в социальных сетях обсуждают автохамов. Это те, кто паркуются, как вздумается. Больше всего раздражает горожан, когда в качестве парковки используется газон или детская площадка.

Немногочисленные участники паблика призвали действовать в рамках закона: «Напишите записку. Я думаю, он больше так ставить не будет. Все ошибаются». «Сообщите в полицию, и все дела». «Огородите, и трындеть не будете». «Выслать на сайт ГИБДД, пусть оштрафуют».

Но больше оказалось негодующих отзывов. Поводом для дискуссии стала принадлежность автолюбителя к определенной национальности. Максим написал:

— Это казахи и это Россия! Я думаю, что в центре Астаны он такого себе не позволил бы! Ну, или просто не дали! Но ведь это Россия, и здесь почему-то приезжие сразу превращаются в какое-то быдло, без малейшего уважения к стране и гражданам, за счет которых они кормятся сами и кормят свои нищие аулы.

Другие челябинцы взглянули на ситуацию трезво:

— Казахстанские номера, а не казахские. Кстати, люди и с российскими (не русскими) номерами аналогично паркуются!

А Vyacheslav призвал:

— Ужасно, мне кажется, в Казахстане бы так не сказали. Мы гостеприимны.

— Сколько негатива... Обратитесь к владельцу, вдруг услышит ваши душевные порывы, к чему столько злобы поднимать, - резюмировал другой читатель паблика.

Авто с иностранными номерами припарковался на газоне в Парковом. Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU