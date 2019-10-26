В Челябинской области обеспокоены ростом заболевания туберкулезом

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-26T11:35:49+03:00

В одной из больниц с начала года умерло четверо человек с таким диагнозом

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Аргаяшский тубдиспансер имеет статус областного. Туда направляют граждан из соседних районов и городов Челябинской области.

В социальных сетях в группе «Подслушано в Аргаяше» сообщили о данных заболеваний туберкулезом и ВИЧ. Накануне цифры озвучены на заседании районной межведомственной комиссии по социальной патологии.

Сообщается, что за 9 месяцев выявлен 21 новый случай заболевания туберкулезом. У 16 человек выявлено сразу два серьезных заболевания: помимо туберкулеза, у них обнаружена ВИЧ-инфекция.

Всего в районе у 80 человек активная форма туберкулеза. За это время в больнице умерли от туберкулеза 4 человека, 8 скончались от других заболеваний, в четырех случаях — от ВИЧ (поселки Бажикаево, Аргаяш, Ишалино).

Почему больные люди разгуливают свободно и возможно ли их наблюдение в условиях ограничения:

— Многие из них сидевшие и ведущие антисоциальный образ жизни. Они не соблюдают режим диспансера и свободно гуляют по Аргаяшу. Вступают в контакт с местными бомжами, тем самым заражая их, - констатировали на комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU