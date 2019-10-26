Самый дорогой котенок в Челябинске стоит 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-26T15:00:35+03:00

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На сайте Авито, где выставляют на продажу всякую всячину, от этикетов до авто, вчера появилось объявление. Девушка по имени Ольга продает дымчатого британского котенка. В характеристиках указывает, что он ласковый, спокойный, умный, приученный к туалету. Ложится спать на шею хозяину. Но самое главное, он лечит больные места. Может быть поэтому цена у него, как четырехкомнатная квартира в элитном районе — семь миллионов рублей! Да кто за такую купит? Породистый жеребец стоит дороже!

— Скорее всего, это опечатка, так как подобные котята в Челябинске стоят в двести раз дешевле — от 20 тысяч. Но в Москве такие котята стоят дороже. Либо это пиар-ход такой, чтобы журналисты все написали. А потом владелица объявит скидку, и все снова напишут об этом, — прокомментировал КП-Челябинск владелец дымчатого британского кота Владимир У.

КСТАТИ

Подробнее о породе можно прочитать в нашем материале >>

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