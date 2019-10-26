Синица навестила редакцию КП-Челябинск

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-26T13:06:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Субботнее утро в редакции КП-Челябинск началось с неожиданного гостя. В распахнутое окно влетела синица. Кстати, логотипом медиа является пернатый символ.

Давно известно, что синицы — птицы, сопровождающие жилище человека. Они обитают вблизи домов в поисках пропитания. В щелочках рам запасают на зиму корм для себя и своего потомства.

Как оказалась птица в офисе одного из высотных зданий Челябинска, корреспондент КП-Челябинск обратилась за разъяснением к Ирине Чухаревой, председателю Челябинского орнитологического общества:

— Почему синицы чаще других птиц влетают в квартиры?

— Несмотря на отличное зрение, птицы не замечают стекол. В отражении они могут видеть ветки деревьев, и поэтому попадают в отрытые окна. Также их может привлечь яркий свет или какие-то предметы. А еще у синиц отличное обоняние. И, возможно, ее приманил запах съестного. Сейчас осень — время подготовки к зиме.

Самое любимое лакомство синиц — это сало. Скорее всего, птица почувствовала знакомый запах и залетела в поисках угощения.

СОВЕТЫ ОРНИТОЛОГА:

* Если пернатая гостья залетела в дом и не может выбраться, то откройте все окна и двери, чтобы птица могла вылететь на улицу.

* Не следует выгонять ее, пытаясь спугнуть. В панике птица может удариться о предметы или стену, нанести себе раны или даже умереть от испуга.

* Не обращайте внимания на птицу. Когда она успокоится, то сообразит, где можно выбраться на волю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="180" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740242" frameborder="0"></iframe> Синица в редакции КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU