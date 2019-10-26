Синица навестила редакцию КП-Челябинск
Субботнее утро в редакции КП-Челябинск началось с неожиданного гостя. В распахнутое окно влетела синица. Кстати, логотипом медиа является пернатый символ.
Давно известно, что синицы — птицы, сопровождающие жилище человека. Они обитают вблизи домов в поисках пропитания. В щелочках рам запасают на зиму корм для себя и своего потомства.
Как оказалась птица в офисе одного из высотных зданий Челябинска, корреспондент КП-Челябинск обратилась за разъяснением к Ирине Чухаревой, председателю Челябинского орнитологического общества:
— Почему синицы чаще других птиц влетают в квартиры?
— Несмотря на отличное зрение, птицы не замечают стекол. В отражении они могут видеть ветки деревьев, и поэтому попадают в отрытые окна. Также их может привлечь яркий свет или какие-то предметы. А еще у синиц отличное обоняние. И, возможно, ее приманил запах съестного. Сейчас осень — время подготовки к зиме.
Самое любимое лакомство синиц — это сало. Скорее всего, птица почувствовала знакомый запах и залетела в поисках угощения.
СОВЕТЫ ОРНИТОЛОГА:
* Если пернатая гостья залетела в дом и не может выбраться, то откройте все окна и двери, чтобы птица могла вылететь на улицу.
* Не следует выгонять ее, пытаясь спугнуть. В панике птица может удариться о предметы или стену, нанести себе раны или даже умереть от испуга.
* Не обращайте внимания на птицу. Когда она успокоится, то сообразит, где можно выбраться на волю.
Синица в редакции КП-Челябинск.
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ИСТОЧНИК KP.RU