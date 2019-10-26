За «Трактор» в матче с «Амуром» сыграют два новичка

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-26T14:20:09+03:00

Просмотровые контракты заключены с форвардами Лисиным и Авциным

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Сегодня, 26 октября, черно-белые начинают серию домашних матчей. Первый матч — с хабаровским «Амуром» (начало в 17.00).

В пресс-службе «Трактора» сообщили, что клуб заключил просмотровые контракты с воспитанники московского «Динамо» с 33-летним Энвером Лисиным и 28-летним Александром Авциным.

Соглашение заключено сроком на один месяц и предполагает участие в трех матчах. Оба игрока имеют опыт выступления в КХЛ, НХЛ и АХЛ. Лисин до недавнего времени выступал в составе московского «Спартака», Авцин — в нижнекамском «Нефтехимике».

30 октября «Трактора» сыграет с минским «Динамо» (19.00), 2 ноября — с «Автомобилистом из Екатеринбурга (17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU