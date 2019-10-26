«Трактор» уступил «Амуру» в первом матче домашней серии 1:2

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-26T17:26:25+03:00

С таким результатом команды заканчивает уже 11 матчей в этом сезоне

Изменить размер текста: A A

Обе команды сейчас занимают места в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Трактор» на 10-ом месте, «Амур» — на последнем — 12-ом. Команды разделяет всего одно очко, но при хабаровчане провели на три игры меньше.

Гости первыми открыли счет на восьмой минуте, но уже в следующем розыгрыше, не прошло и минуты, защитник «Трактора» Сергей Терещенко сравнял счет броском с дальней дистанции, открыв счет голам за черно-белых. В середине второго периода форвард «Амура» Кирилл Рассказов вывел гостей вперед, забросив шайбу в большинстве. Счет 2:1 в пользу гостей сохранился до финальной сирены.

Отметим, что счет 2:1 — самый популярный в этом сезоне для «Трактора». С таким результатом черно-белые заканчивают уже 11-й матч!

Кстати, по сообщениям некоторых СМИ в «Трактор», вероятнее всего, из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вернется 19-летний форвард Виталий Кравцов. Но пока нет информации, официальной подтверждающей этот переход.

Домашняя серия «Трактора» продолжится 30 октября матчем с минским «Динамо» (19.00) и 2-го ноября — с «Автомобилистом из Екатеринбурга (17.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU