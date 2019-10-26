2019-10-26T18:18:44+03:00
Общество

В Челябинской области джип сбил ребенка

Мальчик переходил дорогу
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: ЧП/ДТП Челябинск. Скрин видео.Фото: ЧП/ДТП Челябинск. Скрин видео.
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В Златоусте, 24 октября, вечером около отделения ГИБДД произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на джипе сбил ребенка на пешеходном переходе. При ударе мальчика отбросило на несколько метров вперед. Ребенок на машине скорой помощи доставлен в больницу.

По информации ГИБДД, пострадавший перебегал дорогу на красный свет. Водитель внедорожника рассказал, что заметил ребенка в последний момент перед столкновением. Слабое освещение пешеходного перехода не позволило вовремя среагировать. Мужчина ехал на «зеленый мигающий». После ДТП водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

В ГИБДД сказали, что устанавливают причины происшествия.

Видео: 1obl

Видео ДТП с участием джипа. На пешеходном переходе в Златоусте сбили ребенка. Видео: 1obl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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