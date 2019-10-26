В Челябинской области джип сбил ребенка
В Златоусте, 24 октября, вечером около отделения ГИБДД произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на джипе сбил ребенка на пешеходном переходе. При ударе мальчика отбросило на несколько метров вперед. Ребенок на машине скорой помощи доставлен в больницу.
По информации ГИБДД, пострадавший перебегал дорогу на красный свет. Водитель внедорожника рассказал, что заметил ребенка в последний момент перед столкновением. Слабое освещение пешеходного перехода не позволило вовремя среагировать. Мужчина ехал на «зеленый мигающий». После ДТП водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.
В ГИБДД сказали, что устанавливают причины происшествия.
Видео: 1obl
Видео ДТП с участием джипа. На пешеходном переходе в Златоусте сбили ребенка. Видео: 1obl.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU