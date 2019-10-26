В Челябинской области джип сбил ребенка

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-26T18:18:44+03:00

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В Златоусте, 24 октября, вечером около отделения ГИБДД произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на джипе сбил ребенка на пешеходном переходе. При ударе мальчика отбросило на несколько метров вперед. Ребенок на машине скорой помощи доставлен в больницу.

По информации ГИБДД, пострадавший перебегал дорогу на красный свет. Водитель внедорожника рассказал, что заметил ребенка в последний момент перед столкновением. Слабое освещение пешеходного перехода не позволило вовремя среагировать. Мужчина ехал на «зеленый мигающий». После ДТП водитель вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

В ГИБДД сказали, что устанавливают причины происшествия.

Видео: 1obl

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740322" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП с участием джипа. На пешеходном переходе в Златоусте сбили ребенка. Видео: 1obl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU