В новом микрорайоне Челябинска автомобиль со свердловскими номерами улетел в яму

26 Окт. 21:35 2019-10-26T21:44:20+03:00

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Коммунальщики раскопали глубокую яму на улице Скульптора Головницкого в микрорайоне Парковый. На время работ ее огородили сеткой, но это не спасло автомобиль Renault Megane с номерами из соседнего региона. Судя по всему, водитель заметил препятствие уже слишком поздно.

— Сегодня днем перекопали дорогу на Скульптора Головницкого. Вечер у кого-то не добрый выдался. Будьте осторожны! — пишет автор фото в группе «Парковый Челябинск».

По словам очевидцев, водитель смог выбраться из машины самостоятельно.

— Живой. Говорит, что не было знака, — пишет пользователь, зарегистрированный под ником Имя Фамилия.

— Я проехал по этой дороге, может он один снёс, но знаков я не видел именно со стороны как улетел, — пишет Михаил Захаров, который также поделился снимками с места аварии.

На место прибыли экстренные службы. Фото: Парковый Челябинск/vk.com

По словам жителей, на перекрестке улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого знаки поставили еще с утра.

— Я ехала в 11 утра знак стоял, — пишет Алена Лаптева. — Водятел еще тот, если знаки не смотрит.

— Знаки стоят, на светофоре стоит знак объезда, а на пешеходном переходе знак тупик. Мы ехали с Бейвеля на Головницкого в 20:00, знаки стояли, — пишет Леонид Соловей.

— Даже на фотке видно, что снес он знак этот, — пишет Наталья Фазулова.

На место прибыли пожарные и скорая помощь. Судя по фото, у машины серьезно повреждена передняя часть. Под открывшийся капот попала земля и камни.

— Закатывайте! Меньше щебня уйдет, — предложил Андрей Цема.

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ИСТОЧНИК KP.RU