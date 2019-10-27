Внедорожник на большой скорости протаранил пиццерию в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-27T09:49:31+03:00

Следом за ним ехала машина полиции, что натолкнуло людей на мысль о том, что это была погоня

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Ночью 27 октября в Челябинске внедорожник врезался в торец многоэтажки в Тракторозаводском районе. Nissan Murano летел по Салютной, на изгибе дороги водитель потерял управление, машину выбросило на тротуар и остановила ее лишь стена пиццерии на первом этаже дома.

СМИ сообщили, что водитель мог уходить от преследования полиции. На кадрах с камеры «Интерсвязи» видно, что следом за внедорожником едет машина МВД. Но на погоню это не похоже — выключены мигалки, авто движется с обычной скоростью.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что никакого преследования не было. Уточнили, что в разбившейся иномарки ехали двое. Водитель погиб, а его пассажирку увезли в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1910" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740360" frameborder="0"></iframe> Авария на Салютой.

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ИСТОЧНИК KP.RU