2019-10-27T10:19:30+03:00
Общество

Жители собирают подписи против заборов, за которыми чиновники хотят спрятать неприглядный Челябинск

Экраны установят не только на выезде из города, но и на «парадных» маршрутах
Андрей АБРАМОВ
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Не все жители Челябинска согласны с установкой таких экранов вдоль их домов.Не все жители Челябинска согласны с установкой таких экранов вдоль их домов.Фото: Александр ГЛУЗ
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За год до саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске заговорили об установке шумозащитных экранов вдоль дорог. Но глухие заборы носят не только функцию поглощению шума широких челябинских проспектов. За ними чиновники хотят спрятать неблагоустроенные части города и ветхие дома. Против такого подхода выступает часть жителей. Депутат Калининского райсовета Максим Лапин начал сбор подписей жителей против установки таких экранов.

— Мы собирались 26 октября. Многие жители высказали желание взять подписные листы, пройтись по соседям и собрать подписи против установки, — рассказал Максим Лапин корреспонденту КП-Челябинск.

Собранные петиции народный избранник планирует отнести на районную комиссию по благоустройству, где будет обсуждаться вопрос установки новых заборов.

Ограждения должны появиться в нескольких районах Челябинска. На дороге за ТРК «Родник» вдоль поселка Мелькомбинат, на участке Братьев Кашириных, на Комарова, Меридиане, Новоградском и Бродокалмакском трактах. Кроме существенной траты бюджета — 50 миллионов рублей — на поддержание экранов нужно будет вновь и вновь тратить деньги. Ради установки конструкций будут вновь уничтожать деревья, а вандалам не составит труда «украсить» заборы своими художествами.

Заборы защитят Челябинск от шума или превратят в огромную тюрьму? Спорим!

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Связаться с депутатом с Максимом Лапиным и подписать петицию можно через его группу во «Вконтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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