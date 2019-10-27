2019-10-27T11:00:15+03:00
Спорт

Хоккеист, который собирался уезжать в NHL, вернулся в «Трактор»

Форвард Виталий Кравцов рассказал о ближайших планах
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Виталий Кравцов до конца сезона будет играть за «Трактор».Виталий Кравцов до конца сезона будет играть за «Трактор».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Виталий Кравцов вновь будет играть за родной «Трактор». Воспитанник челябинского хоккея до конца сезона 2019-2020 согласился выступать за черно-белых. Ранее он уезжал играть в Американскую хоккейную лигу, с перспективой быть в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» в NHL.

Однако в контракте форварда был пункт о том, что он имеет право вернуться в родной клуб. В ночь на 27 октября Кравцом прилетел в Челябинск.

— Мы договорились о том, что этот сезон Виталий проведет в челябинском клубе. В данный момент идет юридическое оформление трансфера, как только документы будут подписаны, мы объявим о переходе Виталия в «Трактор», — сообщает пресс-служба ХК.

— Легко долетел, соскучился по Челябинску. Ближайшие планы — выигрывать, забивать, помогать своей команде, — рассказал Кравцов.

Виталий Кравцов снова в «Тракторе».Видео: пресс-служба клуба

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске засняли, как полицейский пнул сидящего на земле мужчину
В автокатастрофе на трассе в Челябинской области чудом выжил ребенок
Жители собирают подписи против заборов, за которыми чиновники хотят спрятать неприглядный Челябинск
Внедорожник на большой скорости протаранил пиццерию в Челябинске
В новом микрорайоне Челябинска автомобиль со свердловскими номерами улетел в яму
В Челябинске ищут школу Хогвардс
В Челябинской области джип сбил ребенка
«Трактор» уступил «Амуру» в первом матче домашней серии 1:2
В Челябинске пропал парень с аутизмом
За «Трактор» в матче с «Амуром» сыграют два новичка
Самый дорогой котенок в Челябинске стоит 7 миллионов рублей
Синица навестила редакцию КП-Челябинск
В Миассе воры утащили забор, ограждавший садовый участок
В Челябинске зеленый сигнал светофора у «Родника» горит в три раза дольше
В Челябинской области обеспокоены ростом заболевания туберкулезом
Челябинцы осудили авто с казахстанскими номерами, которое встало на газон
Челябинцы призывают сделать троллейбусы с самообслуживанием вместо кондуктора
Сильный ветер может снести крышу: синоптики предупреждают о непогоде в Челябинской области