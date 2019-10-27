Хоккеист, который собирался уезжать в NHL, вернулся в «Трактор»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-27T11:00:15+03:00

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Виталий Кравцов вновь будет играть за родной «Трактор». Воспитанник челябинского хоккея до конца сезона 2019-2020 согласился выступать за черно-белых. Ранее он уезжал играть в Американскую хоккейную лигу, с перспективой быть в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» в NHL.

Однако в контракте форварда был пункт о том, что он имеет право вернуться в родной клуб. В ночь на 27 октября Кравцом прилетел в Челябинск.

— Мы договорились о том, что этот сезон Виталий проведет в челябинском клубе. В данный момент идет юридическое оформление трансфера, как только документы будут подписаны, мы объявим о переходе Виталия в «Трактор», — сообщает пресс-служба ХК.

— Легко долетел, соскучился по Челябинску. Ближайшие планы — выигрывать, забивать, помогать своей команде, — рассказал Кравцов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740368" frameborder="0"></iframe> Виталий Кравцов снова в «Тракторе».Видео: пресс-служба клуба

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ИСТОЧНИК KP.RU