В Челябинске засняли, как полицейский пнул сидящего на земле мужчину
Пользователь Instagram из Челябинска опубликовал ролик, на котором полицейский пинает бродягу. Мужчина сидит на земле, над ним стоят двое сотрудников. Один из людей в форме замахивается ногой и задевает кроссовок бомжа.
— Вот так работает полиция у нас. Избивает людей, — говорит закадровый голос.
Один из полицейский обращается к автору ролика. Между ними происходит короткий диалог.
— Зачем снимаешь?
— А зачем ты его пнул?
— Где я его пнул?
— У меня на видео это есть.
Под постом автора ролика развернулась дискуссия. Одни призывают отправить ролик в полицию, тем более что сделать это можно через сайт в два клика. Призывают наказать постовых. Другие вступились за сотрудников.
— Наверняка, был рейд по бомжам. Привезли бродягу, он пьяный, упал на землю, вот сотрудник перенервничал и замахнулся.
Тем временем, полицейское начальство уже в курсе инцидента.
— Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства всего инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудника полиции и по окончании принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области
Полицейский пнул бродягу.Видео: immigration_sera
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ИСТОЧНИК KP.RU