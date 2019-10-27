2019-10-27T11:17:32+03:00
Общество

В Челябинске засняли, как полицейский пнул сидящего на земле мужчину

Некоторые оправдывают поступок молодого постового
Андрей АБРАМОВ
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На этом кадре видно, как сотрудник пинает человека на земле.На этом кадре видно, как сотрудник пинает человека на земле.Фото: кадр с видео
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Пользователь Instagram из Челябинска опубликовал ролик, на котором полицейский пинает бродягу. Мужчина сидит на земле, над ним стоят двое сотрудников. Один из людей в форме замахивается ногой и задевает кроссовок бомжа.

— Вот так работает полиция у нас. Избивает людей, — говорит закадровый голос.

Один из полицейский обращается к автору ролика. Между ними происходит короткий диалог.

— Зачем снимаешь?

— А зачем ты его пнул?

— Где я его пнул?

— У меня на видео это есть.

Под постом автора ролика развернулась дискуссия. Одни призывают отправить ролик в полицию, тем более что сделать это можно через сайт в два клика. Призывают наказать постовых. Другие вступились за сотрудников.

— Наверняка, был рейд по бомжам. Привезли бродягу, он пьяный, упал на землю, вот сотрудник перенервничал и замахнулся.

Тем временем, полицейское начальство уже в курсе инцидента.

— Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства всего инцидента. Будет дана оценка действиям сотрудника полиции и по окончании принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейский пнул бродягу.Видео: immigration_sera

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ИСТОЧНИК KP.RU

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