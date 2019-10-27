«Ночь искусств 2019» в Челябинске: за 200 рублей южноуральцам проведут экскурсии, прочитают лекции и устроят концерт

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-27T11:47:15+03:00

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Челябинск присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств 2019». Мероприятия пройдут в Музее изобразительных искусств на площади Революции. Там сейчас идет выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». На ней и развернется программа «Ночи искусств 2019» в Челябинске.

— Будут экскурсии по выставкам, лекции об искусстве Франции, концерты классической и оригинальной французской музыки, театральные постановки от ярких молодых актеров и мастер-классы, — сообщили в пресс-службе Челябинского музея искусств.

Если вам больше интересны лекции и экскурсии, приходите на «Ночь искусств 2019» в первой половине акции. За перфомансом и мастер-классам — добро пожаловать ближе к вечеру.

Единый билет в музей на все экскурсии и представления будет стоить — 200 рублей. Хоть акция и называется «Ночь искусств 2019», в Челябинске она начнется в полдень, 3 ноября и закончится в полночь 4 ноября. В праздничной программе будут участвовать залы музея на пл. Революции, 1.

Программа «Ночь искусств 2019» в Челябинском музе изобразительных искусств.

Подробную программу смотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU