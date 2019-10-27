Видео заплыва полицейских в форме в бассейне Челябинска стало хитом интернета
В Сети обсуждают кадры, снятые в бассейне Челябинска. Сотрудники полиции в форме устраивают заплыв. Акцию провели в рамках Чемпионата МВД России по плаванию
Сотрудники в форме ППС проплыли дистанцию на скорость.
— Без броников и касок — незачет, — шутят комментаторы в интернете.
Многие оценили креативность челябинских полицейских.
— Ведомства проводят свои соревнования, а затем по телевизору мелькают скучные однотипные новости о них. Южноуральцы молодцы, креативно подошли, — высказываются в соцсетях.
В Чемпионате МВД участвовали свыше 400 спортсменов со всей страны. Это действующие сотрудники и студенты ведомственных вузов. Среди участников был бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде Евгений Рылов.
— В МВД служат крепкие духом и физически сильные люди, и это наглядно продемонстрировал проведенный грандиозный турнир, — сказал на открытии мероприятия представитель Департамент госслужбы и кадров МВД России Виталий Краснов.
Челябинская сборная на соревнованиях заняла шестое место.
Полицейские плавают в форме.
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ИСТОЧНИК KP.RU