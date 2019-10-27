2019-10-27T14:37:42+03:00
Общество

Водители троллейбусов в Челябинске обиделись на поздравление начальства

Им не понравился плакат к профессиональному празднику
Андрей АБРАМОВ
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Водители троллейбусов обиделись на поздравление.Водители троллейбусов обиделись на поздравление.Фото: СОЦСЕТИ
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В сообществе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт» обсуждают постер, который повесили во всех депо города. На нем изображены автобус и трамвай «Рыжик». Вокруг картинки написано поздравление от имени директора «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко. Эта структура заведует троллейбусами и трамваями в Челябинске.

— Примите искрение поздравления с праздником, Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Самые наилучшие пожелания Вам, Вашим родным и близким. Счастья, здоровья и общих успехов в развитии нашего предприятия, — гласит поздравительный текст.

В комментариях участники профессионального сообщества подтвердили, что аналогичные плакаты развешаны по депо и конечным. Кондукторы и водители троллейбусов негодуют:

— Где тут про троллейбус?

— Мы ему некто...

— Это намек?

— А троллейбус не городской транспорт?

— На первый взгляд человеку со стороны может показаться, что это все мелочи и недовольства обиженных жизнью. Но поймите, работа у нас не сахар. Водим разваливающиеся колымаги, встаем в четыре утра, берем по две смены, чтобы заработать 25 тысяч рублей. Но понимаем, что работа у нас важная, без нас маршрутки все захватят. А в Челябинске то и дело проскакивают новости, что от троллейбусов совсем хотят отказаться. Поэтому в такой ситуации даже такая мелочь, как отсутствие троллейбуса на картинке и вызвала негодование, — рассказал в личном разговоре с КП-Челябинск один из водителей троллейбусов, который попросил не указывать его имени.

Нужны ли Челябинску троллейбусы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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