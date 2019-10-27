«Мог бы до Нового года потерпеть»: в Копейске вынесли на мусорку елку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-27T16:01:33+03:00

В конце октября копейчанин решил избиваться от елки. Фото: СОЦСЕТИ

Горожане делают свои предположения, что же сподвигло копейчанина на такой важный шаг

Изменить размер текста: A A

До Нового года осталось 66 дней. Неизвестный житель Копейска решил именно сейчас избавиться от праздничного дерева. В социальные сети пользователи выложили выложили фото елки, которую неизвестный вынес на помойку.

Кадр вызвал шквал ироничных комментариев.

— Слабак, мог бы и Нового года уж подождать!

— Еще один сдался...

— Интересно, о чем думал этот человек? «Гм, пожалуй, в октябре и празднику конец».

Однако внимательные пользователи усмотрели, что дерево — зеленое. Вряд ли настоящая пихта или сосна продержалась бы без корней так долго.

— Она искусственная, так что расходимся, — подытожил дискуссию один из комментаторов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU