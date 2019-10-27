«Мог бы до Нового года потерпеть»: в Копейске вынесли на мусорку елку
До Нового года осталось 66 дней. Неизвестный житель Копейска решил именно сейчас избавиться от праздничного дерева. В социальные сети пользователи выложили выложили фото елки, которую неизвестный вынес на помойку.
Кадр вызвал шквал ироничных комментариев.
— Слабак, мог бы и Нового года уж подождать!
— Еще один сдался...
— Интересно, о чем думал этот человек? «Гм, пожалуй, в октябре и празднику конец».
Однако внимательные пользователи усмотрели, что дерево — зеленое. Вряд ли настоящая пихта или сосна продержалась бы без корней так долго.
— Она искусственная, так что расходимся, — подытожил дискуссию один из комментаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU