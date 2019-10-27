2019-10-27T16:27:11+03:00
Происшествия

Трамвай с пассажирами задымился в Челябинске

Причиной могло стать короткое замыкание
Андрей АБРАМОВ
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Трамвай зыдымился в Челябинске. Фото: "Агентство чрезвычайных новостей"Трамвай зыдымился в Челябинске. Фото: "Агентство чрезвычайных новостей"
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Днем 27 октября в Челябинске задымился трамвай №14. Все случилось, когда вагон следовал по проспекту Победы. В районе остановки Тепличная в составе запахло гарью. Из-под кабины водителя повалил дым.

Пассажиров попросили выйти из трамвая.Водитель обесточил состав и вызвал на место ЧП ремонтные службы. Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание.

Во время эвакуации никто не пострадал. Движение на проспекте Победы остановилось на несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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