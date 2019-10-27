В селе под Челябинском установили памятник деревенскому танго

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-27T16:36:14+03:00

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В поселке Кременкуль открыли памятник «Деревенское танго». В металле отлили пару, которая исполняет танцевальный пируэт на фоне сельского забора.

Праздник удался на славу! Теперь «Деревенское танго» — наш бренд в металле! — рассказал руководитель ансамбля «Митрофановна» Геннадий Зыков.

Кременкуль — родина известного музыкального коллектива, а «Деревенское танго» — их песня. Она впервые прозвучала в 1996 году.

— Ансамбль искал «свою» песню. «Деревенское танго» захватило нас целиком! Это было наше, о нас, точное определение нашей мечты о жизни сельского человека, глубоко нравственное содержание, — добавил Зыков.

Идея создания памятника принадлежит Виталию Вольфовичу. Автором скульптуры стал Константин Гилев из Каслей.

Деревенское танго.Май 2014 года Телепередача "Искры камина" анс. "МИТРОФАНОВНА"

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