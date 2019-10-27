В селе под Челябинском установили памятник деревенскому танго
В поселке Кременкуль открыли памятник «Деревенское танго». В металле отлили пару, которая исполняет танцевальный пируэт на фоне сельского забора.
Праздник удался на славу! Теперь «Деревенское танго» — наш бренд в металле! — рассказал руководитель ансамбля «Митрофановна» Геннадий Зыков.
Кременкуль — родина известного музыкального коллектива, а «Деревенское танго» — их песня. Она впервые прозвучала в 1996 году.
— Ансамбль искал «свою» песню. «Деревенское танго» захватило нас целиком! Это было наше, о нас, точное определение нашей мечты о жизни сельского человека, глубоко нравственное содержание, — добавил Зыков.
Идея создания памятника принадлежит Виталию Вольфовичу. Автором скульптуры стал Константин Гилев из Каслей.
Деревенское танго.Май 2014 года Телепередача "Искры камина" анс. "МИТРОФАНОВНА"
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