Внедорожник с крутыми номерами не смогли эвакуировать с парковки для инвалидов в Челябинске
Житель Челябинска Дмитрий Попов опубликовал фото, сделанное на стоянке напротив театра оперы. Под знаком «Парковка для инвалидов» автовладелец оставил черный Mersedes с номерами «001».
— Приехал эвакуатор, полиция. Посмотрели и уехали, — написал очевидец.
Большинство пользователей возмутились такому раскладу. Однако нашлись те, кто объяснил весь курьез ситуации.
— В Челябинске есть только один эвакуатор, способный погрузить такое авто. Им же увозят маршрутки. Вероятно, он был занят в другом месте.
Другие очевидцы уточнили, что часто видят именно этот Mersedes на парковке для инвалидов.
— У него, кажется, знак есть на лобовом стекле.
— Знаем мы эти знаки... — отвечают другие.
— Что за стереотип? Разве человек с инвалидностью не может себе позволить хорошую машину? Может быть, у него дети состоятельные и подарили хорошее авто. Не нужно завидовать.
Пожаловаться на неправильную парковку можно в дежурную часть ГИБДД. Телефон: (351) 251-03-21, 256-16-84.
ИСТОЧНИК KP.RU