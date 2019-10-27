Внедорожник с крутыми номерами не смогли эвакуировать с парковки для инвалидов в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-27T17:18:53+03:00

Черный внедорожник припарковали на месте для инвалидов. Фото: СОЦСЕТИ

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Житель Челябинска Дмитрий Попов опубликовал фото, сделанное на стоянке напротив театра оперы. Под знаком «Парковка для инвалидов» автовладелец оставил черный Mersedes с номерами «001».

— Приехал эвакуатор, полиция. Посмотрели и уехали, — написал очевидец.

Большинство пользователей возмутились такому раскладу. Однако нашлись те, кто объяснил весь курьез ситуации.

— В Челябинске есть только один эвакуатор, способный погрузить такое авто. Им же увозят маршрутки. Вероятно, он был занят в другом месте.

Другие очевидцы уточнили, что часто видят именно этот Mersedes на парковке для инвалидов.

— У него, кажется, знак есть на лобовом стекле.

— Знаем мы эти знаки... — отвечают другие.

— Что за стереотип? Разве человек с инвалидностью не может себе позволить хорошую машину? Может быть, у него дети состоятельные и подарили хорошее авто. Не нужно завидовать.

Пожаловаться на неправильную парковку можно в дежурную часть ГИБДД. Телефон: (351) 251-03-21, 256-16-84.

ИСТОЧНИК KP.RU