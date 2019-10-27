2019-10-27T17:18:53+03:00
Общество

Внедорожник с крутыми номерами не смогли эвакуировать с парковки для инвалидов в Челябинске

Горожане требуют наказать нарушителя
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Черный внедорожник припарковали на месте для инвалидов.Черный внедорожник припарковали на месте для инвалидов.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Житель Челябинска Дмитрий Попов опубликовал фото, сделанное на стоянке напротив театра оперы. Под знаком «Парковка для инвалидов» автовладелец оставил черный Mersedes с номерами «001».

— Приехал эвакуатор, полиция. Посмотрели и уехали, — написал очевидец.

Большинство пользователей возмутились такому раскладу. Однако нашлись те, кто объяснил весь курьез ситуации.

— В Челябинске есть только один эвакуатор, способный погрузить такое авто. Им же увозят маршрутки. Вероятно, он был занят в другом месте.

Другие очевидцы уточнили, что часто видят именно этот Mersedes на парковке для инвалидов.

— У него, кажется, знак есть на лобовом стекле.

— Знаем мы эти знаки... — отвечают другие.

— Что за стереотип? Разве человек с инвалидностью не может себе позволить хорошую машину? Может быть, у него дети состоятельные и подарили хорошее авто. Не нужно завидовать.

Пожаловаться на неправильную парковку можно в дежурную часть ГИБДД. Телефон: (351) 251-03-21, 256-16-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кравцов придаст «Трактору» новые эмоции и активности в атаке
«За рулем были цыгане»: в Челябинской области девушка ищет виновных в гибели отца
Черный внедорожник на тротуаре взбесил жителей Магнитогорска
В селе под Челябинском установили памятник деревенскому танго
Трамвай с пассажирами задымился в Челябинске
«Мог бы до Нового года потерпеть»: в Копейске вынесли на мусорку елку
Водители троллейбусов в Челябинске обиделись на поздравление начальства
Видео заплыва полицейских в форме в бассейне Челябинска стало хитом интернета
«Ночь искусств 2019» в Челябинске: за 200 рублей южноуральцам проведут экскурсии, прочитают лекции и устроят концерт
В Челябинске засняли, как полицейский пнул сидящего на земле мужчину
Хоккеист, который собирался уезжать в NHL, вернулся в «Трактор»
В автокатастрофе на трассе в Челябинской области чудом выжил ребенок
Жители собирают подписи против заборов, за которыми чиновники хотят спрятать неприглядный Челябинск
Внедорожник на большой скорости протаранил пиццерию в Челябинске
В новом микрорайоне Челябинска автомобиль со свердловскими номерами улетел в яму
В Челябинске ищут школу Хогвардс
В Челябинской области джип сбил ребенка
«Трактор» уступил «Амуру» в первом матче домашней серии 1:2
В Челябинске пропал парень с аутизмом
За «Трактор» в матче с «Амуром» сыграют два новичка
Самый дорогой котенок в Челябинске стоит 7 миллионов рублей
Синица навестила редакцию КП-Челябинск
В Миассе воры утащили забор, ограждавший садовый участок
В Челябинске зеленый сигнал светофора у «Родника» горит в три раза дольше
В Челябинской области обеспокоены ростом заболевания туберкулезом
Челябинцы осудили авто с казахстанскими номерами, которое встало на газон
Челябинцы призывают сделать троллейбусы с самообслуживанием вместо кондуктора
Сильный ветер может снести крышу: синоптики предупреждают о непогоде в Челябинской области