«За рулем были цыгане»: в Челябинской области девушка ищет виновных в гибели отца

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-27T18:21:46+03:00

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Днем 26 октября в Увельском районе случилась авария. Бюджетная иномарка лоб в лоб столкнулась с отечественной «шестеркой» когда та начала поворачивать. Машины выбросило в кювет. В аварии погиб 50-летний водитель второго авто.

Челябинка Любовь Неудачина рассказала, что жертвой аварии стал ее отец. Попросила откинуться очевидцев. Свидетели быстро нашлись.

— Они ехали нам в лоб, но мы увернулись, а мужчина на «шестерке» ехал навстречу и у него был включен поворотник. Но эти сумасшедшие так гнали неадекватно, что «шестерка» аж подпрыгнула от удара, что мы увидели в зеркало заднего вида. Это просто ужас, — написала Татьяна.

Свидетели сообщают, что в иномарке ехала группа молодых людей.

— За рулем были цыгане. За минуту до ДТП, обгоняя наш автомобиль, подрезали нас, чуть не залетели под КамАЗ, обогнав его и подрезав, ушли дальше, маневры были неадекватные, дерганые, — поделился другой очевидец Дмитрий.

В ГИБДД сообщили, что устанавливают обстоятельства аварии. По статье за смерть человека в аварии, виновнику грозит до пяти лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740417" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU