2019-10-27T18:25:09+03:00
Спорт

Кравцов придаст «Трактору» новые эмоции и активности в атаке

Вице-президент, генеральный директор клуба Борис Видгоф прокомментировал возвращение в форварда из НХЛ в Челябинск
Алексей МИКУШИН
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Борис Видгоф прокомментировал возвращение Кравцова в Челябинск.Борис Видгоф прокомментировал возвращение Кравцова в Челябинск.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ночь на 27 октября в Челябинске прилетел Виталий Кравцов. Хоккеист улетел в Америку прошлой весной, чтобы играть в американской лиге. Однако его попросили вернуться в КХЛ и доиграть этот сезон в родном клубе.

— Конечно, мы очень рады, что в Челябинск вернулся наш талантливый воспитанник Виталий Кравцов. Осталось уладить некоторые юридические нюансы — и сделка будет официально завершена. Сегодня «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Во-первых, он добавит нашей команде мастерства. Кроме того, придаст новых эмоций, активности в атакующей линии.

Ко всему прочему, у нас по-прежнему много травмированных, так что свежая кровь в лице Кравцова однозначно не будет лишней. Конечно, сперва Виталию будет непросто, предстоит пройти процесс акклиматизации, влиться в сезон КХЛ. Но мы и тренерский штаб очень на него рассчитываем, — приводит слова Бориса Видгоф официальный сайт ХК «Трактор».

Виталий Кравцов снова в «Тракторе».Видео: пресс-служба клуба

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ИСТОЧНИК KP.RU

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