2019-10-28T04:33:04+03:00
Общество

«Что за катафалк?!»: жители Челябинска не оценили «мрачный трамвай»

Портреты царской семьи напоминают горожанам рекламу ритуальных услуг
Ирина КАРЕЛИНА
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Мрачный трамвай? Фото: vk.com/cheltr74Мрачный трамвай? Фото: vk.com/cheltr74
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В паблике «Челябинский транспорт» в ВК опубликовали фото с подписью «мрачненький трамвайчик». На снимке — вагон с рекламой музея «Россия — моя история». На нем в темных тонах изображены династии Рюриковичей и Романовых.

«На рекламу ритуальных услуг похоже», «Катафалк!», «Выглядит, как-будто его сожгли», «Готичненько» — комментируют пользователи соцсети.

В паблике даже провели соцопрос, по итогам которого 52% проголосовавших (около 100 человек) сочли вагон мрачным. Но есть и те, кому такой дизайн понравился.

Однако, дело не только в эстетическом вкусе.

— Автомобилисты плохо видят даже светлые вагоны, а уж такой в темное время и подавно не заметят! — беспокоится Константин Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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