«Что за катафалк?!»: жители Челябинска не оценили «мрачный трамвай»
В паблике «Челябинский транспорт» в ВК опубликовали фото с подписью «мрачненький трамвайчик». На снимке — вагон с рекламой музея «Россия — моя история». На нем в темных тонах изображены династии Рюриковичей и Романовых.
«На рекламу ритуальных услуг похоже», «Катафалк!», «Выглядит, как-будто его сожгли», «Готичненько» — комментируют пользователи соцсети.
В паблике даже провели соцопрос, по итогам которого 52% проголосовавших (около 100 человек) сочли вагон мрачным. Но есть и те, кому такой дизайн понравился.
Однако, дело не только в эстетическом вкусе.
— Автомобилисты плохо видят даже светлые вагоны, а уж такой в темное время и подавно не заметят! — беспокоится Константин Кузнецов.
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ИСТОЧНИК KP.RU