2019-10-28T04:37:26+03:00
Спорт

«Да и ладно, все нормально»: у болельщицы «Трактора» отобрали плакат перед началом матча в Челябинске

Охране не понравилась цитата экс-игрока клуба
Ирина КАРЕЛИНА
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Этот плакат не понравился охране. Фото: @lenalisa3Этот плакат не понравился охране. Фото: @lenalisa3
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В Челябинске обсуждают инцидент, который произошел на ледовой арене «Трактор» 26 октября. Перед игрой «Трактора» с «Амуром» у болельщицы Елены Саламатовой конфисковали плакат. Охране не понравилась надпись «Да и ладно, все нормально. Данил Мамаев». А ведь это всего-лишь цитата экс-защитника «Трактора». Напомним, что именно так он ответил журналисту, когда в прошлом сезоне «медведи» уступали ЦСКА. Фраза тогда стала мемом.

Сейчас игра у черно-белых опять не клеится, что, конечно, не нравится болельщикам.

— Плакат отобрали, разъяснительную беседу провели, грозят лишить права посещения игр любимой команды, — написала Елена в своем аккаунте в Инстаграме.

— От лица ХК «Трактор» приношу извинения за неприятный инцидент, сложившийся на матче против «Амура», — ответила болельщице руководитель отдела информации и PR ХК «Трактор» Елена Герасименко. — Мы знаем, что вы являетесь преданным болельщиком клуба и переживаете всей душой за любимую команду, особенно сейчас, в этой непростой ситуации. По техническому регламенту КХЛ все средства поддержки должны быть направлены на поддержку клуба и согласовываться с представителями клуба. Служба охраны действовала строго в рамках этого регламента. Но, учитывая, что ваш плакат так же выражал поддержку, хоть в ироничной форме, мы не согласны с этими действиями.

Отдел информации хоккейного клуба во избежание повторения таких ситуаций предложил всем, кто хочет прийти на трибуны с нестандартной формой атрибутики или текста, согласовывать эту атрибутику со службой охраны заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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