Магнитогорск и Курган снова в ТОПе: как самые ноющие города России
Многие любят поныть: дороги плохие, зарплаты маленькие, кругом коррупция и т. д. Но жители некоторых городов делают это с особым наслаждением и чаще других. Федеральная сеть городских сайтов «Gorodor» исследовала в соцсетях посты от жителей населенных пунктов с численностью населения 100-500 тыс. человек. Социологи выяснили, в каких городах ноют больше всего.
ТОП-10 выглядит так: на первом месте — Архангельск, потом Мурманск, Калуга, Норильск, Магнитогорск, Брянск, Чита, Вологда, Таганрог и Курган.
Что интересно, пользователи соцсети из Зауралья и Магнитогорска со своим званием нытиков согласились. И даже удивились, что они не на первом месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU