2019-10-28T04:31:50+03:00
Общество

В Магнитогорске собака съела пятитысячную купюру

Можно ли обменять ее остатки на новую?
Ирина КАРЕЛИНА
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"Прости, хозяин". Фото из архива КП"Прости, хозяин". Фото из архива КПФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Животные любят погрызть что-нибудь эдакое. Но когда в пасти собаки оказывается честным трудом заработанная пятитысячная купюра, как-то особенно обидно.

— Нужен совет эксперта. Собака погрызла купюру номиналом 5000 рублей. В итоге нет серединки. Осталось около 40% купюры, номер на одной стороне сохранен полностью, на другой частично. Нужен совет: на какие нормативно-правовые акты ссылаться при подаче заявления на обмен? — спросил житель Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

— Совсем зажрались — собак деньгами кормите, — иронизируют пользователи соцсети.

Оказывается, случай не единичный и, можно даже сказать, распространенный. В соцсети оказалось немало собачников, чьи питомцы также пообедали купюрами. Говорят: если номер сохранен — можно смело идти в банк, обменяют без проблем и быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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