В Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережки
В Миассе пенсионерка стала жертвой аферисток. Пришли к ней две женщины и представились сотрудницами больницы. Померили бабушке давление, расспросили о болезнях, проверили уши и в процессе сняли золотые сережки.
— Произошло это в районе обеда на улице Парковая. Причем, к ней уже не раз приходили всякие: и деньги воровали все до копейки, и втюхивали всякое китайское… — рассказала внучка пострадавшей Ольга Винокурова в группе «ВКонтакте».
Пользователи соцсети из Миасса пишут, что случай с лже-докторами не первый в городе.
— На Машгородке так две тетки ходили обворовывал и у нас в подъезде тоже было дело, — прокомментировала Наталья Заболотская.
В очередной раз напомните своим пожилым родственникам, чтобы не открывали двери незнакомым людям!
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