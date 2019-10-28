2019-10-28T04:35:02+03:00
Общество

В Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережки

Мошенницы втираются в доверие к пожилым людям
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережкиВ Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Миассе пенсионерка стала жертвой аферисток. Пришли к ней две женщины и представились сотрудницами больницы. Померили бабушке давление, расспросили о болезнях, проверили уши и в процессе сняли золотые сережки.

— Произошло это в районе обеда на улице Парковая. Причем, к ней уже не раз приходили всякие: и деньги воровали все до копейки, и втюхивали всякое китайское… — рассказала внучка пострадавшей Ольга Винокурова в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети из Миасса пишут, что случай с лже-докторами не первый в городе.

— На Машгородке так две тетки ходили обворовывал и у нас в подъезде тоже было дело, — прокомментировала Наталья Заболотская.

В очередной раз напомните своим пожилым родственникам, чтобы не открывали двери незнакомым людям!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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