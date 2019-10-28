2019-10-28T06:00:31+03:00
Общество

Зимой из Челябинска можно будет улететь в Индию, Таиланд и Арабские Эмираты

Аэропорт перешел на зимнее расписание
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание.Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Аэропорта Баландино в Челябинске с 27 октября перешел на зимнее расписание. График маршрутов сохранится до 28 марта 2020 года. Затем его вновь перестроят.

— География полетов в зимний сезон, безусловно, чуть изменится, но традиционные и самые востребованные пассажирами направления останутся, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

В Москву из Челябинска в зимний период будут летать чаще всего. Рейсы следуют в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В расписание встроят дополнительный вечерний рейс.

Ежедневно будут доступны перелеты в Санкт-Петербург.

Дважды в неделю летают в на направления Краснодара и Минеральных Вод.

Обещают больше рейсов в Сочи. Две авиакомпании суммарно готовы предложить челябинским пассажирам пять рейсов в неделю.

Ежедневно начинают выполнять полеты в Новосибирск. Здесь находится крупный аэропорт из которого многие туристы продолжают свой путь в Азию.

Куда еще можно улететь из Челябинска

По России

Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Казань, Нарьян Мар — по два рейса в неделю.

Нижневартовск, Самара, Сургут — по рейсу в неделю.

За рубеж

— Рейсы в Душанбе два раза в неделю.

— Чартерные рейсы в Ташкент по субботам.

Дубай (ОАЭ) — рейс раз в восемь дней.

— Гоа (Индия), — рейс раз в 11 дней.

Пхукет (Таиланд) — два рейса каждые 12/13 дней.

— Паттайя (Таиланд) — рейс раз в 13 дней (с середины сезона).

— Анталия (Турция) — рейс раз в неделю и дополнительные рейсы в новогодние каникулы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинском садике дети гуляют рядом с верандой, которая вот-вот рухнет
«Да и ладно, все нормально»: у болельщицы «Трактора» отобрали плакат перед началом матча в Челябинске
Магнитогорск и Курган снова в ТОПе: как самые ноющие города России
В Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережки
«Что за катафалк?!»: жители Челябинска не оценили «мрачный трамвай»
В Магнитогорске собака съела пятитысячную купюру
Кравцов придаст «Трактору» новые эмоции и активности в атаке
«За рулем были цыгане»: в Челябинской области девушка ищет виновных в гибели отца
Внедорожник с крутыми номерами не смогли эвакуировать с парковки для инвалидов в Челябинске
Черный внедорожник на тротуаре взбесил жителей Магнитогорска
В селе под Челябинском установили памятник деревенскому танго
Трамвай с пассажирами задымился в Челябинске
«Мог бы до Нового года потерпеть»: в Копейске вынесли на мусорку елку
Водители троллейбусов в Челябинске обиделись на поздравление начальства
Видео заплыва полицейских в форме в бассейне Челябинска стало хитом интернета