Зимой из Челябинска можно будет улететь в Индию, Таиланд и Арабские Эмираты

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-28T06:00:31+03:00

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Аэропорта Баландино в Челябинске с 27 октября перешел на зимнее расписание. График маршрутов сохранится до 28 марта 2020 года. Затем его вновь перестроят.

— География полетов в зимний сезон, безусловно, чуть изменится, но традиционные и самые востребованные пассажирами направления останутся, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.

В Москву из Челябинска в зимний период будут летать чаще всего. Рейсы следуют в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В расписание встроят дополнительный вечерний рейс.

Ежедневно будут доступны перелеты в Санкт-Петербург.

Дважды в неделю летают в на направления Краснодара и Минеральных Вод.

Обещают больше рейсов в Сочи. Две авиакомпании суммарно готовы предложить челябинским пассажирам пять рейсов в неделю.

Ежедневно начинают выполнять полеты в Новосибирск. Здесь находится крупный аэропорт из которого многие туристы продолжают свой путь в Азию.

Куда еще можно улететь из Челябинска

По России

— Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Казань, Нарьян Мар — по два рейса в неделю.

— Нижневартовск, Самара, Сургут — по рейсу в неделю.

За рубеж

— Рейсы в Душанбе два раза в неделю.

— Чартерные рейсы в Ташкент по субботам.

— Дубай (ОАЭ) — рейс раз в восемь дней.

— Гоа (Индия), — рейс раз в 11 дней.

— Пхукет (Таиланд) — два рейса каждые 12/13 дней.

— Паттайя (Таиланд) — рейс раз в 13 дней (с середины сезона).

— Анталия (Турция) — рейс раз в неделю и дополнительные рейсы в новогодние каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU