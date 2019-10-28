Зимой из Челябинска можно будет улететь в Индию, Таиланд и Арабские Эмираты
Аэропорта Баландино в Челябинске с 27 октября перешел на зимнее расписание. График маршрутов сохранится до 28 марта 2020 года. Затем его вновь перестроят.
— География полетов в зимний сезон, безусловно, чуть изменится, но традиционные и самые востребованные пассажирами направления останутся, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев.
В Москву из Челябинска в зимний период будут летать чаще всего. Рейсы следуют в Шереметьево, Домодедово и Внуково. В расписание встроят дополнительный вечерний рейс.
Ежедневно будут доступны перелеты в Санкт-Петербург.
Дважды в неделю летают в на направления Краснодара и Минеральных Вод.
Обещают больше рейсов в Сочи. Две авиакомпании суммарно готовы предложить челябинским пассажирам пять рейсов в неделю.
Ежедневно начинают выполнять полеты в Новосибирск. Здесь находится крупный аэропорт из которого многие туристы продолжают свой путь в Азию.
Куда еще можно улететь из Челябинска
По России
— Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Казань, Нарьян Мар — по два рейса в неделю.
— Нижневартовск, Самара, Сургут — по рейсу в неделю.
За рубеж
— Рейсы в Душанбе два раза в неделю.
— Чартерные рейсы в Ташкент по субботам.
— Дубай (ОАЭ) — рейс раз в восемь дней.
— Гоа (Индия), — рейс раз в 11 дней.
— Пхукет (Таиланд) — два рейса каждые 12/13 дней.
— Паттайя (Таиланд) — рейс раз в 13 дней (с середины сезона).
— Анталия (Турция) — рейс раз в неделю и дополнительные рейсы в новогодние каникулы.
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ИСТОЧНИК KP.RU