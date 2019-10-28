В челябинском садике дети гуляют рядом с верандой, которая вот-вот рухнет
В Металлургическом районе при школе №24 есть детский сад. Во время ураганных ветров в сентябре с одной из веранд на участке для детских прогулок снесло крышу. С тех пор конструкцию так и не починили.
— В целях безопасности детей сначала не пускали не площадку — гуляли на голом асфальте! Но после жалоб родителей — вернули на их участок. Садик бедненький, участок старый, с веранды падают кирпичи. Я обращалась в управление образование и в администрацию садика. Мне ответили — денег нет. Но это все на словах, так как письменно я жалобу не писала, — сообщила КП-Челябинск Наталья Кретова, которая водит ребенка в этот садик.
По словам родительницы, вокруг веранды натянута аварийная лента. Это впрочем никак не останавливает детей в порыве игры забежать на опасный объект.
КП-Челябинск запросила комментарий в Комитете по делам образования.
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ИСТОЧНИК KP.RU