В челябинском садике дети гуляют рядом с верандой, которая вот-вот рухнет

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-28T06:34:45+03:00

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В Металлургическом районе при школе №24 есть детский сад. Во время ураганных ветров в сентябре с одной из веранд на участке для детских прогулок снесло крышу. С тех пор конструкцию так и не починили.

— В целях безопасности детей сначала не пускали не площадку — гуляли на голом асфальте! Но после жалоб родителей — вернули на их участок. Садик бедненький, участок старый, с веранды падают кирпичи. Я обращалась в управление образование и в администрацию садика. Мне ответили — денег нет. Но это все на словах, так как письменно я жалобу не писала, — сообщила КП-Челябинск Наталья Кретова, которая водит ребенка в этот садик.

По словам родительницы, вокруг веранды натянута аварийная лента. Это впрочем никак не останавливает детей в порыве игры забежать на опасный объект.

КП-Челябинск запросила комментарий в Комитете по делам образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU