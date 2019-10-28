2019-10-28T06:51:30+03:00
Общество

Дорогу в обход Челябинска несколько раз перекроют в течение суток

Водителей просят быть внимательными и скорректировать маршрут
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске закроют дорогу в обход города.В Челябинске закроют дорогу в обход города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 28 октября дорожники будут вести работы на магистрале известной как Обход города Челябинска. В течение дня рабочие будут закрывать разные ее участки. Водителей просят заранее планировать маршрут.

11:00 — 11:15. Движение перекроют в районе транспортной развязки на пересечении с трассой Челябинск— Харлуши.

11:25 — 11:40. Район путепровода, движение перекроют в оба направления.

11:50 — 12:05. Съезды налево и направо с Обхода на автодорогу Челябинск — Харлуши и в сторону Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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