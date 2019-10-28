В Челябинске забраковано менее одного процента отремонтированных дорог

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-28T07:51:40+03:00

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С нынешнего года проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал национальным. В него вошел и Челябинск. Наши дороги ремонтируют за счет федеральных денег. Нацпроект рассчитан до 2024 года. Каждый год город будет получать миллиард рублей.

В этом году 18 объектов программы улично-дорожной среды ремонтировал новый подрядчик — «Нижавтодорстрой».

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 октября, подвели итоги дорожно-строительного сезона.

Контроль за ремонтом дорог впервые за долгие годы был максимальный: начиная с входящего, за рецептурой асфальто-бетонной смеси, и заканчивая проверкой отремонтированных дорог.

Как пояснил начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, специализированными лабораториями, общественными контролерами, прокуратурой забраковано менее 1% отремонтированных дорог. Все огрехи подрядчик, «Нижавтодорстрой», устранил за свой счет. Например, искаженный уклон дороги на ул Дзержинского. Или — несоблюденную толщину дорожного покрытия на одном из участков.

— Челябинцы отмечают высокое качество работы подрядчика, впервые за долгие годы, — сказала временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии. — В этом году сезон начался позднее, чем обычно. Но подрядчик уложился в срок. Контрольные мероприятия еще не завершены: дороги объезжают ревизоры, в том числе, от федеральных надзорных органов. Подрядчик, «Нижавтодорстрой», здесь, в городе. В случае чего, все будет отремонтировано за его счет, по гарантии.

Кстати, гарантийный срок — 4 года.

У прежнего подрядчика-монополиста, АО «Южуралмост», два объекта: строительство путепровода на смычке ул. Дарвина — Троицкий мост (работы завершатся в 2020 г) и плоскостная развязка на пересечении ул Дарвина — ул Блюхера. Развязку откроют на этой неделе: осталось установить светофор.

Сейчас в мэрии готовят программу на 2020 год. Требование губернатора Алексея Текслера — войти в дорожно-строительный сезон как можно раньше, проведя конкурсы по определению исполнителей уже в этом году. Финансирование программы-2020 уже подтверждено.

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ИСТОЧНИК KP.RU