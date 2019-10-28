Взрыв газовой плиты поджег три дома в Челябинской области
В Златоусте в частном секторе на улице Боровой случился пожар поздним вечером 27 октября. Площадь горения превысила 300 «квадратов». Пламя охватило три дома. Об этом сообщил мэр Златоуста Максим Пекарский.
— Один выгорел, еще два пожарные отстояли. В реанимацию с места ЧП увезли 55-летнюю женщину. С ожогами в больнице 13-летняя девочка, — уточнил глава города.
По предварительным данным причиной трагедии стал взрыв газовой плиты. Сейчас комиссия устанавливает обстоятельства происшествия.
— Трагедия лишний раз напоминает, насколько важно уделять внимание территориям частного сектора и селам. Обращаюсь к жителям поселков: ради безопасности необходимо заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проводить регулярные проверки, — добавил Пекарский.
Предварительной версией ЧП называют взрыв плиты.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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