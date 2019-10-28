Взрыв газовой плиты поджег три дома в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-28T08:02:49+03:00

Пожар охватил три дома в Златоусте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В больницу увезли двух жителей

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В Златоусте в частном секторе на улице Боровой случился пожар поздним вечером 27 октября. Площадь горения превысила 300 «квадратов». Пламя охватило три дома. Об этом сообщил мэр Златоуста Максим Пекарский.

— Один выгорел, еще два пожарные отстояли. В реанимацию с места ЧП увезли 55-летнюю женщину. С ожогами в больнице 13-летняя девочка, — уточнил глава города.

По предварительным данным причиной трагедии стал взрыв газовой плиты. Сейчас комиссия устанавливает обстоятельства происшествия.

— Трагедия лишний раз напоминает, насколько важно уделять внимание территориям частного сектора и селам. Обращаюсь к жителям поселков: ради безопасности необходимо заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проводить регулярные проверки, — добавил Пекарский.

Предварительной версией ЧП называют взрыв плиты.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU