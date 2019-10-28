2019-10-28T08:02:49+03:00
Происшествия

Взрыв газовой плиты поджег три дома в Челябинской области

В больницу увезли двух жителей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Пожар охватил три дома в Златоусте.Пожар охватил три дома в Златоусте.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Златоусте в частном секторе на улице Боровой случился пожар поздним вечером 27 октября. Площадь горения превысила 300 «квадратов». Пламя охватило три дома. Об этом сообщил мэр Златоуста Максим Пекарский.

— Один выгорел, еще два пожарные отстояли. В реанимацию с места ЧП увезли 55-летнюю женщину. С ожогами в больнице 13-летняя девочка, — уточнил глава города.

По предварительным данным причиной трагедии стал взрыв газовой плиты. Сейчас комиссия устанавливает обстоятельства происшествия.

— Трагедия лишний раз напоминает, насколько важно уделять внимание территориям частного сектора и селам. Обращаюсь к жителям поселков: ради безопасности необходимо заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проводить регулярные проверки, — добавил Пекарский.

Предварительной версией ЧП называют взрыв плиты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Предварительной версией ЧП называют взрыв плиты.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парня с аутизмом в Челябинске ищут полицейские и родители больных детей
Жители тихой улицы Шаумяна в Челябинске выступают против ее превращения в магистраль
93-летний болельщик ХК «Трактор» впервые сходил на матч любимой команды
Челябинская область не попала в десятку самых передовых в научном плане регионов
Житель Магнитогорска попросил чиновников присматривать за кокосами
В Челябинске контракты по уборке дорог разобьют на 8 частей
В Челябинске приостановили установку шумозащитных экранов
В Челябинске забраковано менее одного процента отремонтированных дорог
В Челябинске рухнул необычный мост
Дорогу в обход Челябинска несколько раз перекроют в течение суток
В челябинском садике дети гуляют рядом с верандой, которая вот-вот рухнет
Зимой из Челябинска можно будет улететь в Индию, Таиланд и Арабские Эмираты
«Да и ладно, все нормально»: у болельщицы «Трактора» отобрали плакат перед началом матча в Челябинске
Магнитогорск и Курган снова в ТОПе: как самые ноющие города России
В Челябинской области лже-доктор во время осмотра пациентки сняла с нее золотые сережки
«Что за катафалк?!»: жители Челябинска не оценили «мрачный трамвай»
В Магнитогорске собака съела пятитысячную купюру
Кравцов придаст «Трактору» новые эмоции и активности в атаке
«За рулем были цыгане»: в Челябинской области девушка ищет виновных в гибели отца
Внедорожник с крутыми номерами не смогли эвакуировать с парковки для инвалидов в Челябинске
Черный внедорожник на тротуаре взбесил жителей Магнитогорска
В селе под Челябинском установили памятник деревенскому танго
Трамвай с пассажирами задымился в Челябинске
«Мог бы до Нового года потерпеть»: в Копейске вынесли на мусорку елку
Водители троллейбусов в Челябинске обиделись на поздравление начальства
Видео заплыва полицейских в форме в бассейне Челябинска стало хитом интернета