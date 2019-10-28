В Челябинске приостановили установку шумозащитных экранов

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-28T08:29:10+03:00

Наталья Котова заверила, что главное - достигнуть согласия жителей по шумозащитным экранам к саммитам ШОС и БРИКС. Фото: cheladmin.ru

В мэрии заявляют, что работы возможны только после согласования с горожанами

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Жители малоэтажного Челябинска, улиц, которые чиновники планировали обнести заборами, подписывают петицию против установки шумозащитных экранов на своих улицах.

В понедельник, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии врип главы города Наталья Котова напомнила, что экраны планировалось установить к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Но поскольку международные мероприятия пройдут в Челябинске в «облегченной форме», программа, как пояснила Наталья Котова, будет пересмотрена. Главное — достичь согласия с жителями.

— Есть такие улицы, жители которых сами просили нас об установке шумозащитных экранов. Скорее всего, установим экраны там, — сказала Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU