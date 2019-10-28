Житель Магнитогорска попросил чиновников присматривать за кокосами
Житель Магнитогорска посетовал в социальных сетях, что купил в супермаркете гнилой кокос. Экзотический орех внутри оказался с плесенью.В доказательства своих слов, покупатель снял видео. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».
— Приобрели кокос, он оказался некачественный. Покрыт плесенью. Вскрыли его и поняли, что кокосу каюк. Администрация города, надеюсь, как-то повлияет на это, чтобы такого больше не было. Что продают? — сокрушается автор ролика.
В комментариях к видеообзору пользователи иронично высказались по поводу замечаний магнитогорца.
— Уже представляем, как в администрации формируют новый комитет по особо важным кокосовым делам.
КСТАТИ
Куда жаловаться
С испорченным продуктом можно прийти в магазин и потребовать возврата денег. Захватите чек. Если администрация супермаркета отказывается — жалуйтесь в Роспотребнадзор. Все телефоны регионального органа можно запросить в магазине или самостоятельно найти в интернете. На сайте ведомства можно отправить жалобу онлайн. Для этого воспользуйтесь строчкой «Отправить обращение».
Плохой кокос.
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