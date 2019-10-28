Челябинская область не попала в десятку самых передовых в научном плане регионов

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-28T09:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты экономического агенства «Прайм» составили рейтинг регионов по уровню научно-технологического развития. Челябинская область обосновалась на 13-й строчке по итогам прошлого года. По сравнению с 2017 годом, индекс Южного Урала подрос на пару пунктов. Об этом пишет «Полит74».

Возглавляют ТОП привычные для всех рейтингов лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Замыкают список кавказские республики и Ненецкий автономный округ.

— Позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием ведущих НИИ фундаментальной и прикладной направленности, университетов и высокотехнологичных производств и научных кадров. По стране траты на научные исследования выросли только на один процент. По сравнению с развитыми странами — это существенно ниже. Тем не менее, исследования ведутся почти в каждом регионе, но крайне неравномерно, — отмечают специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU